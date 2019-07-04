Ким Кардашьян отсудила миллионы долларов за использование ее образа

Телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян выиграла дело против компании Missguided USA за незаконное использование ее имени и фотографий, пишет портал TMZ.

Ей выплатят компенсацию в размере 2,7 миллиона долларов. Изначально телезвезда требовала пять миллионов долларов.

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Сообщается, что компания несколько раз использовала имя и образ Кардашьян в социальных сетях с целью продвижения продаж одежды. Кроме того, Missguided USA создавала интернет-страницы с одеждой, копирующей гардероб предпринимательницы.

Таким образом покупатели начали полагать, что Кардашьян — лицо компании.

В прошлом году издание Hypebae подсчитало накопленное за 2018 год состояние Ким Кардашьян. Выяснилось, что личный косметический бренд телезвезды KKW Beauty принес ей сто миллионов долларов, а мобильное приложение Kim Kardashian: Hollywood — 45 миллионов долларов. Кроме того, благодаря съемкам в реалити-шоу «Семейство Кардашьян» звезда заработала 20 миллионов долларов.

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