Ким Кардашьян отказалась подчиняться желаниям возмущенных ее бельем японцев

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян отказалась изменять название ее собственной линейки корректирующего белья «Кимоно» (Kimono), несмотря на шквал критики со стороны японцев. Об этом сообщает The New York Times.

38-летняя телезвезда заявила, что испытывает глубокое уважение к роли кимоно в японской культуре. Более того, она не планирует создавать или продавать одежду, напоминающую или позорящую традиционные костюмы. Поэтому, вопреки требованиям японцев, менять имя бренда предпринимательница не собирается.

«Мой бренд корректирующего белья основан на инклюзивности и разнообразии, и я невероятно горда тем [продукцией], что скоро выйдет», — пояснила она, в частности имея в виду топы, трусы, шорты и боди.

Ранее в июне японцы негативно отреагировали в соцсетях на выбор названия для компании. Они отметили, что оно оскорбительно, поскольку кимоно является их традиционной национальной одеждой, и в Японии его носят только по особым случаям. По мнению одной из пользовательниц сети, утягивающее белье, выпускаемое Кардашьян, даже отдаленно не напоминает кимоно, а то, что она просто выбрала для названия слово, в котором есть корень «Ким», означает неуважение к истинному значению этой одежды для японской культуры.

Кардашьян запустила торговую марку «Кимоно» в 2018 году в США. Нижнее белье этого бренда предназначено для того, чтобы утягивать пышные формы тела под одеждой и делать их более обтекаемыми.

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