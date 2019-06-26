Кардашьян возмутила японцев

Японцы возмутились из-за того, что новая компания участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян называется «Кимоно» (Kimono). Об этом сообщает BBC News.

Кардашьян запустила собственное производство утягивающего белья. Она заявила, что новый лейбл не только подходит абсолютно для всех, но и «восхваляет и улучшает женские формы и изгибы».

Японцы очень негативно отреагировали в соцсетях на выбор названия для компании. Они отметили, что оно оскорбительно, поскольку кимоно является их традиционной национальной одеждой. В Японии его носят только по особым случаям. «Мы носим кимоно, чтобы отпраздновать помолвки, браки, выпускные, надеваем его на похороны. Это торжественный наряд, который передается в семьях из поколения в поколение», ― рассказала BBC News японка Юка Охиши.

По ее мнению, утягивающее белье, выпускаемое моделью, даже отдаленно не напоминает кимоно, а то, что Кардашьян просто выбрала для названия слово, в котором есть «Ким», означает неуважение к истинному значению этой одежды для японской культуры.

Кардашьян запустила торговую марку «Кимоно» в прошлом году в США. Она также зарегистрировала товарные знаки «Кимоно Боди» (Kimono Body), «Кимоно Интимэйтс» (Kimono Intimates) и «Кимоно Ворлд» (Kimono World).

Это нижнее белье предназначено для того, чтобы создавать мягкие изгибы тела под одеждой. Оно доступно в нескольких цветах. Сама Кардашьян писала в Twitter, что она очень часто не могла подобрать корректирующее боди, которое сочеталось бы с ее оттенком кожи, поэтому предложила свое решение.

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