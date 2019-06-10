Ким Кардашьян вышла на публику в облегающем топе без белья

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст прошлась по улице в обтягивающем топе без нижнего белья. Снимки папарацци публикует Mirror.

На ланч с младшей сестрой Хлои 39-летняя телезвезда отправилась в бежевом топе с американской проймой, облегающих брюках в тон и сандалиях. Свой наряд она дополнила маленькой кожаной сумкой и узкими солнечными очками в стиле 90-х.

Ким Кардашьян уже не раз появлялась на публике в провокационной одежде. Так, в марте жена Канье Уэста надела обтягивающее полупрозрачное боди серебристого цвета на прогулку по вечернему Парижу с подругой Киморой Ли. Свой образ она дополнила сверкающими колготками, белыми босоножками на каблуках и черной вязаной накидкой.

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