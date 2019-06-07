Опубликованы фотографии 16-го дня рождения Ким Кардашьян

Участница американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян поделилась с подписчиками архивными фотографиями, на которых запечатлено празднование ее 16-летия. На Instagram stories телезвезды обратили внимание в Daily Mail.

На цветных распечатанных снимках видны торт с кремовыми цветами зеленого и лавандового оттенков, и букет розовых роз. «Сладкие 16 лет Кимберли», — гласит описание фото в альбоме рядом с датой — 26 октября 1996 года.

Фото: @kimkardashian

«Уже тогда мы заказывали торт в Hansen’s Cakes», — рассказала Кардашьян в соцсети, имея в виду лос-анджелесскую кондитерскую. По данным издания, семья Кардашьян и по сей день заказывает торты у этого производителя на все торжества.

Ранее в июне Ким Кардашьян показала поклонникам детскую фотографию, где она с сестрой Кортни сидит на руках у отца Роберта. Обе девочки одеты в одинаковые розовые пижамы с оборками на рукавах. Фанатов Ким поразило ее сходство с полуторагодовалой дочерью Чикаго Уэст.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!