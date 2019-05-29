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Опубликованы новые детские снимки самой молодой миллиардерши в мире

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Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян показала подписчикам две детские фотографии своей сестры Кайли Дженнер. Публикация появилась в Instagram-аккаунте телезвезды.

На обоих снимках запечатлена 10-летняя Кайли с супругом самой старшей в семье сестры Кортни Скоттом Дисиком. «Нашла это сокровище из 2008-го. Скотт, я знаю тебя уже 15 лет, вместе мы многое прошли, и у нас самые лучшие воспоминания! Ты мне как брат. Я наблюдала, как ты рос, а теперь ты стал самым лучшим отцом и другом. Счастлива, что ты есть в нашей жизни», — поздравила Ким Кардашьян Дисика с днем рождения в описании к посту.

Кайли Дженнер также выразила свою любовь к родственнику в комментариях.

В марте Дженнер уже показывала поклонникам свои детские фотографии. В марте она опубликовала три распечатанных цветных фото, на одном из которых она позировала со школьными друзьями, а на других — в купальнике.

Кайли Дженнер прославилась в девятилетнем возрасте благодаря съемкам в реалити-шоу «Семейство Кардашьян», премьера которого состоялась в 2007 году. В 2016-м девушка открыла собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics и к настоящему времени имеет состояние в один миллиард долларов.

5 марта издание Forbes назвало бизнес-леди самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. Таким образом, она опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.

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