Самая молодая миллиардерша в мире показала школьные фото в купальнике

Самая молодая в мире миллиардерша 21-летняя предпринимательница Кайли Дженнер показала поклонникам детские фотографии. Снимки она выложила в stories своего Instagram-аккаунта.

Дженнер опубликовала три напечатанных цветных фото, на одном из которых она позировала со школьными друзьями, а на других — в купальнике. «Пересматриваю старые карточки времен начальной школы», — подписала она посты.

Скриншот: @kyliejenner

Кайли Дженнер прославилась в девятилетнем возрасте благодаря съемкам в реалити-шоу «Семейство Кардашьян», премьера которого состоялась в 2007 году. В 2016-м девушка открыла собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics и к настоящему времени имеет состояние в один миллиард долларов.

5 марта издание Forbes назвало бизнес-леди самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. Таким образом, она опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.

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