Кандидатка в самые молодые миллиардерши раскрыла правду о пластических операциях

Кандидатка в самые молодые миллиардерши, предпринимательница и модель Кайли Дженнер, раскрыла правду о пластических операциях на своем лице. Ее слова приводит Paper.

«Люди думают, что я легла под нож и полностью перекроила свое лицо, а ведь это совсем не так, — заявила 21-летняя Дженнер в интервью для издания. — Я боюсь! И никогда бы этого не сделала. Они просто не понимают, что хорошей прически, макияжа и, например, филлеров вполне достаточно».

После этого модель уточнила, что действительно закачала в губы филлеры (наполнители для локальных инъекций, которые используются в контурной пластике — прим. «Ленты.ру»), но никогда не прибегала к помощи пластических хирургов.

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Ранее в феврале на ту же тему высказалась и сестра Кайли Дженнер, телезвезда Ким Кардашьян. «Я никогда не делала пластику носа. Все думали, что операция была, но я просила их дождаться, пока у меня появятся дети. Я говорила: вы все увидите сами, потому что у моих детей будет мой нос», — рассказала Кардашьян во время мастер-класса с визажистом Марио Дедивановичем.

Летом 2018 года издание Forbes сообщило, что Кайли Дженнер станет самой молодой миллиардершей в мире, заработавшей состояние самостоятельно. Девушка основала собственный бренд косметических средств в 2016 году и уже заработала 900 миллионов долларов.

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