Ким Кардашьян прошлась по городу в полупрозрачном наряде

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян прошлась по улице в полупрозрачном мерцающем боди. Снимки телезвезды опубликовало издание Entertainment Tonight.

38-летняя жена Канье Уэста вышла на прогулку по вечернему Парижу с подругой Киморой Ли и надела обтягивающее боди серебристого цвета. Свой образ Кардашьян дополнила прозрачными сверкающими колготками, белыми босоножками на каблуках и черной вязаной накидкой.

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Ранее в марте Ким Кардашьян уже появлялась на публике в откровенном прозрачном наряде. Она вышла на улицу в комбинезоне бренда Azzadine Alaïa с леопардовым принтом и черными бархатными вставками, которые прикрывали только интимные части ее тела.

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