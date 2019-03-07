Ким Кардашьян прошлась по улице в прозрачном комбинезоне

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян вышла на улицу в прозрачном комбинезоне. Снимки наряда модель выложила в Instagram-аккаунте.

38-летняя жена Канье Уэста надела на прогулку по ночному Парижу комбинезон бренда Azzadine Alaïa с леопардовым принтом и черными бархатными вставками, которые прикрывали интимные части тела.

Свой наряд она дополнила полупрозрачными туфлями темного оттенка, а сверху модель накинула черную удлиненную шубу. На нескольких снимках Кардашьян позирует в ванной в черном берете.

Фото: @kimkardashian

Некоторых подписчиков взволновал откровенный костюм знаменитости. «Абсолютно нелепо!!! Вот, почему моя дочь считает, что она должна одеваться так, как она (Ким Кардашьян — прим. «Ленты.ру»). Вы плохо влияете на нашу молодежь!!! Повзрослейте!» — писали одни.

Однако большинство восхищались стилем и фотогеничностью модели. «Это самая красивая из всех ваших фотографий. Волосы и макияж идеальны! Этот стиль подходит тебе!» — хвалили поклонники Кардашьян.

В конце февраля фанаты Ким Кардашьян обратили внимание на прозрачное платье, которое знаменитость надела на открытие выставки французского дизайнера Тьерри Мюглер в Монреальском музее изящных искусств. Поклонники заметили, что для 15-градусного мороза Кардашьян выбрала слишком легкий наряд.

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