Обвиненная в мошенничестве Ким Кардашьян оправдалась

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян ответила обвинившим ее в мошенничестве администраторам Instagram-аккаунта Diet Prada. Серию постов она опубликовала в Twitter.

«Страшно смотреть, как модные бренды сдирают работы настоящих дизайнеров, вложивших в них пот, кровь и слезы, посвятивших себя своим оригинальным идеям, — начала Кардашьян. — Я наблюдала за тем, как эти компании годами наваривались за счет моего мужа, а теперь добрались и до дизайнеров, которые были настолько добры, что дали мне доступ к их прекрасным работам. Я больше не могу молчать».

Затем телезвезда напомнила, как два дня назад марка Fashion Nova выпустила в продажу реплику платья, в котором она вышла в свет накануне вечером. Однако, отметила также Кардашьян, чтобы заполучить платье, клиенткам предлагалось зарегистрироваться в списке ожидания и ждать рассылки о его готовности, поскольку Fashion Nova еще не успела изготовить тираж. По мнению Кардашьян, таким образом бренды пытаются создать иллюзию неких взаимоотношений с покупателем, которых на самом деле не существует.

«Я очень дорожу своими отношениями с дизайнерами: мне потребовалось около десяти лет, чтобы их построить. Я глубоко уважаю их труд и то, как они воплощают свои идеи в жизнь», — продолжила Кардашьян.

В заключение она посоветовала своим поклонникам не верить всему, о чем пишут в интернете, и заверила, что не имеет коммерческих отношений с упомянутым брендом и подобными сайтами.

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Ранее в феврале администраторы Instagram-аккаунта Diet Prada, в котором публикуются курьезы из мира моды, заподозрили Ким Кардашьян в мошенничестве. Они обратили внимание, что через день после ее появления на премии Hollywood Beauty Awards в платье дизайнера Тьерри Мюглера копия наряда появилась в ассортименте бренда Fashion Nova. Diet Prada предположили, что за несколько дней до выхода Кардашьян продала фотографии платья дизайнерам марки.

17 февраля на премии Hollywood Beauty Awards Ким Кардашьян изумила фанатов откровенностью своего наряда, а именно — элементами верхней части платья, которые едва прикрывали грудь.

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