Ким Кардашьян снялась в белье для рекламы аксессуара из 90-х

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст снялась в рекламной кампании берлинского бренда Carolina Lemke. Фотографии она опубликовала в своем Instagram-аккаунте во вторник, 12 марта.

В серии из трех снимков «клонированная» в фотошопе 38-летняя телезвезда позирует с ярко накрашенными губами в нижнем белье или облегающем черном костюме. Ким Кардашьян демонстрировала популярные в конце 1990-х и начале 2000-х годов очки в футуристичном стиле, которые вернулись в моду в 2018 году.

Coming soon. Follow my vision with @carolinalemkeberlin CarolinaLemke.com 📷 @mertalas @macpiggott Фото опубликовано @kimkardashian

Авторы фотосессии — известный модный фото-дуэт Мерт Алас и Маркус Пигготт.

В конце февраля фанаты Ким Кардашьян обратили внимание на прозрачное платье, которое она надела на открытие выставки французского дизайнера Тьерри Мюглер в Монреальском музее изящных искусств. Поклонники заметили, что для 15-градусного мороза Кардашьян выбрала чересчур легкий наряд.