Ким Кардашьян смутила фанатов нелепым фотошопом лица

@fakegirlsfvckya / Instagram

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян отретушировала свое лицо для поста в Instagram. На это обратили внимание администраторы закрытого аккаунта @fakegirlsfvckya, который разоблачает пластические операции и фотошоп знаменитостей.

На своей странице телезвезда в понедельник, 24 июня, опубликовала снимок, где она запечатлена в полный рост в лиловой одежде. На следующий день в @fakegirlsfvckya появился видео-коллаж из описанного снимка и его оригинала. На ролике, помеченном словами «фотошоп» и «оригинал» видно, что Кардашьян изменила контуры своего лица, чтобы ее челюсть выглядела меньше. Кроме того, она добавила фильтр с фейковым загаром на свою кожу.

Подписчики страницы посчитали эту ретушь нелепой. «Зачем она вообще это сделала», — недоумевала одна из них. «На самом деле, оригинал даже лучше, несмотря на то, что я почти не вижу разницы», — заметила другая. «Изменила такую незначительную деталь. Как она может быть настолько неуверенной в себе. Сумасшествие», — прокомментировала третья.

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