Ким Кардашьян закрасила вены на руках бабушки и поразила фанатов

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян продемонстрировала в соцсети эффект от нового косметического средства своего бренда KKW Beauty на бабушке и поразила фанатов. Кадры происходящего появились в Instagram-аккаунте телезвезды.

В ролике видно, как Кардашьян наносит тональный крем на руку своей бабушки по материнской линии Мэри Джо Кэмпбелл, чтобы закрасить ее ярко выраженные вены. Когда она размазывает его спонжем, вены практически исчезают. «Моя бабушка Мэри Джо спросила меня о моей косметике и попросила помочь скрыть ее вены. Мы с Норт отправились прямо к ней домой и показали, как ею пользоваться. Я счастлива от того, что она довольна результатом!» — подписала публикацию телезвезда.

Видео поразило подписчиков Ким Кардашьян. Некоторые из них с восторгом восприняли изменения на руках Кэмпбелл. «Это невероятно, Ким!» — похвалила одна из них. «Настоящая магия», — согласилась другая. «Я обязательно приобрету его, чтобы прятать свои шрамы», — пообещала третья пользовательница соцсети.

Однако нашлись и те, кто не одобрил новое средство. «Оно сотрется, как только ты помоешь руки», — утверждали они. «Уровень тупости — макияж для тела. А что будет дальше?» — критиковали другие. «Ты красишь свою бабушку? Меня тошнит от этого. Старение совсем не отвратительно. Бедная Норт растет с матерью, которая считает, что бабушку надо накрасить, чтобы она хорошо выглядела», — ужаснулись третьи.

Пост Ким Кардашьян-Уэст собрал около двух миллионов лайков.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!