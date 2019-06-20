Раскрыт секрет ягодиц Ким Кардашьян

Участница реалити-шоу «Сеймейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст раскрыла поклонникам подробности своего спортивного режима. Пост на эту тему она создала в своем Instagram-аккаунте.

Под снимком из тренажерного зала, где она запечатлена вместе со своим личным тренером Мелиссой Алькантарой, телезвезда написала: «Мы снова в спортзале! Примерно каждые шесть месяцев я делаю перерыв в занятиях тяжелой атлетикой. Иногда, чтобы перезарядиться и успокоиться, мне нужен отдых, но потом я начинаю сильно скучать по занятиям и прекрасно себя чувствую, возобновляя их».

Материалы по теме «Тяжело даже моргать» Москвичка не ела десять дней. Как ей удалось выжить?

Кроме того, о тренировках Ким Кардашьян рассказала сама Мелисса Алькантара. По ее словам, обычно занятия знаменитости включают в себя все возможные виды физических нагрузок, в частности приседания, становую тягу, выпады. Однако Алькантара выделяет одно, на ее взгляд, самое действенное для прокачки ягодиц упражнение. «Тем, кто хочет накачать ягодицы, необходимы разные упражнения. Однако, если бы мне пришлось выбрать что-то одно, это были бы подъемы таза со штангой», — приводит ее слова журнал Vogue. По мнению эксперта, с помощью этого упражнения лучше всего прорабатываются ягодицы и подколенные мышцы.

Ранее в июне стало известно, что работа в офисе оказывает вредоносное действие на фигуру. Австралийский тренер и преподавательница физкультуры Мелинда Нортон объяснила, что сидячий образ жизни приводит к ослаблению мышц ягодиц, которое в свою очередь негативно сказывается на общей осанке, весе и здоровье человека.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



ьbox#2304954