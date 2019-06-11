Раскрыта опасность сидячей работы для ягодиц

Работа в офисе оказалась вредоносной для фигуры. Об этом сообщает Daily Mail.

Австралийский личный тренер и преподавательница физкультуры Мелинда Нортон объяснила, что сидячий образ жизни приводит к ослаблению мышц ягодиц, которое, в свою очередь, негативно сказывается на общей осанке, весе и здоровье человека.

«Глютеальная мышца является самой важной из всех скелетных мышц в вашем теле, — отмечает Нортон. — Если вы сидите слишком долго на одном месте, ваши бедренные мышцы напрягаются и затрудняют активацию ягодичных». В результате, по словам тренера, движения таза затрудняются, в нижней части спины возникает зажим, который в дальнейшем вызывает боли в спине.

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Нортон также дала рекомендации по предотвращению «дряблости ягодиц». Она посоветовала регулярно выполнять упражнения, такие как ягодичный мост, тяга, глубокие приседания, выпады, а также уделять время пилатесу.

В июне журналисты рассказали, каким образом жене президента США Мелании Трамп удается поддерживать идеальную внешность. Стройной фигурой Мелания обязана ежедневным тренировкам. Например, для того чтобы ноги были подтянутыми, она ходит по дому с утяжелителями. Кроме того, она придерживается здорового питания. На завтрак первая леди выпивает фруктовый смузи, а в течение дня съедает семь кусочков фруктов.

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