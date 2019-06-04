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Раскрыт секрет идеальной внешности Мелании Трамп

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Журналисты рассказали, каким образом жене президента США Мелании Трамп удается поддерживать идеальную внешность. Об этом сообщает The Sun.

Стройной фигурой Мелания обязана ежедневным тренировкам. Для того чтобы ноги были подтянутыми, она ходит по дому с утяжелителями. В Белом доме первая леди занимается пилатесом. Также она является поклонницей большого тенниса и вместе с мужем регулярно посещает корты в своем частном клубе« Мар-а-Лаго» во Флориде.

Кроме того, Мелания Трамп придерживается здорового питания. На завтрак она выпивает фруктовый смузи, а в течение дня съедает семь кусочков фруктов. Однако жена американского президента признается, что среди ее любимых лакомств — диетическая кока-кола и курица с томатным соусом и моцареллой. «Если нужно перекусить, я выберу фрукты или кусочек шоколада, потому что телу необходимы и эти продукты тоже», — рассказывает она.

Наконец, стало известно, что на макияж Мелания Трамп тратит по 75 минут, кроме того, она пользуется витаминными кремами. В Белом доме у нее оборудована специальная комната для бьюти-процедур с правильным освещением.

Ранее в июне Мелания Трамп нашла способ впечатлить королеву Великобритании Елизавету II во время государственного визита в страну. На встречу с королевой она пришла в платье-рубашке итальянского модного бренда Gucci, которое было украшено зелеными и оранжевыми принтами со знаменитыми лондонскими достопримечательностями.

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