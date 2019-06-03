Мелания Трамп нашла способ впечатлить королеву Великобритании

Жена главы США Дональда Трампа Мелания нашла способ впечатлить королеву Великобритании Елизавету II во время государственного визита в страну. Об этом сообщает The Sun.

3 июня на встречу с королевой Мелания Трамп пришла в наряде итальянского модного бренда Gucci стоимостью 3,5 тысячи фунтов стерлингов (около 300 тысяч рублей).

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Длинное белое платье-рубашка было украшено зелеными и оранжевыми принтами из знаменитых лондонских достопримечательностей. В частности, на нем были изображены Биг-Бен, Тауэрский мост, Вестминстерский дворец и лондонские даблдекеры. Свой образ первая леди США дополнила остроносыми туфлями-лодочками телесного цвета.

Ранее сообщалось, что в преддверии поездки в Великобританию президент Дональд Трамп сменил прическу. Накануне визита он прибыл в евангелистскую церковь, чтобы почтить память жертв массового расстрела в синагоге калифорнийского города Повэй, с новой стрижкой: теперь волосы президента зачесаны назад.

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