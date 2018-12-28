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Подсчитано состояние Ким Кардашьян

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Ким Кардашьян

Издание Hypebae подсчитало накопленное за 2018 год состояние участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян.

Личный косметический бренд телезвезды KKW Beauty принес ей сто миллионов долларов, а мобильное приложение Kim Kardashian: Hollywood — 45 миллионов долларов. Кроме того, благодаря съемкам в реалити-шоу 38-летняя Кардашьян заработала 20 миллионов долларов.

Стоимость каждого рекламного поста в ее Instagram-аккаунте достигла одного миллиона долларов.

В течение года Кардашьян также заключила несколько сделок с недвижимостью, в частности, продала свой дом в Лос-Анджелесе за девять миллионов долларов.

Дополнительным источником дохода для нее стало участие в промо-роликах крупных мировых компаний и в других проектах.

Таким образом, к концу 2018 года Ким Кардашьян накопила около 350 миллионов долларов (более 24 миллиардов рублей).

В июле издание Forbes объявило о том, что младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер станет самой молодой миллиардершей в мире, заработавшей состояние самостоятельно. Девушка, которой 16 августа исполнился 21 год, основала собственный бренд косметических средств в 2016 году и заработала 900 миллионов долларов.

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