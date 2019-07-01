Ким Кардашьян подчинилась желанию возмущенных ее бельем японцев

Телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст пообещала переименовать собственный бренд нижнего белья «Кимоно» после многочисленных просьб японцев. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте в понедельник, 1 июля.

В первую очередь Кардашьян заявила, что иметь собственный бизнес — одна из величайших наград в ее жизни, которую она получила благодаря постоянному общению с публикой. Она также отметила, что всегда прислушивается к мнению поклонников и ценит их вовлеченность.

«Я объявила название своей линии корректирующего белья из наилучших побуждений. Мои бренды и продукция основаны на инклюзивности, поэтому после тщательного осмысления я решила запустить компанию под другим именем», — сообщила Ким Кардашьян и поблагодарила пользователей соцсети за понимание и поддержку.

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До этого, в июне, Кардашьян отказалась изменить название линейки «Кимоно», несмотря на шквал критики со стороны японцев в соцсетях. Они негативно отреагировали на выбор названия, заявив, что оно оскорбительно, поскольку кимоно является их традиционной национальной одеждой.

К мнению общественности присоединился и мэр японского города Киото Даисаку Кадокава. Он отправил Кардашьян официальное письмо с просьбой изменить название бренда, а также пригласил ее посетить город, чтобы познакомиться с его культурой.

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