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Нижнее белье Ким Кардашьян взволновало политиков

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Мэр японского города Киото Даисаку Кадокава отправил участнице реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян официальное письмо с просьбой изменить название ее нового бренда нижнего белья «Кимоно». Полный текст письма на английском языке опубликован на странице мэра в Facebook.

«Уважаемая Ким Кардашьян-Уэст, я прошу вас пересмотреть решение использовать слово "кимоно" в вашей торговой марке. Кимоно — это традиционная этническая одежда, которая создавалась неустанными усилиями наших предков. Они лелеяли эту культуру и бережно относились к ней. Кроме того, это плод их мастерства, который отражает чувство красоты, дух и ценности японцев», — начал Кадокава.

Он добавил, что кимоно носят не только сами японцы, но и многочисленные туристы, посещающие Киото и другие города страны. По мнению мэра, это доказывает, что традицию любят и почитают люди со всего мира.

«Мы работаем над тем, чтобы культура кимоно была включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Мы считаем, что слово кимоно является достоянием всех людей, любящих кимоно и его культуру, поэтому его нельзя монополизировать», — заключил мэр Киото и пригласил Ким Кардашьян посетить город, чтобы ознакомиться с его культурой.

Согласно информации издания Kyodo News, письмо было отправлено по почте и на электронный адрес Ким Кардашьян 28 июня, однако в городе до сих пор не получили ответа от знаменитости.

Ранее в июне Ким Кардашьян отказалась изменять название ее собственной линейки корректирующего белья «Кимоно» (Kimono), несмотря на шквал критики со стороны японцев. Они негативно отреагировали на выбор названия для компании и отметили, что оно оскорбительно, поскольку кимоно является их традиционной национальной одеждой, и в Японии его носят только по особым случаям.

Кардашьян запустила торговую марку «Кимоно» в 2018 году в США.

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