Ким Кардашьян помогла больной женщине справиться со стыдом

Тональный крем косметического бренда Ким Кардашьян KKW Beauty помог страдающей легочной гипертонией женщине скрыть последствия болезни, из-за которых она не выходила из дома в открытой одежде. Об этом сообщает Daily Mail.

Визажистка из Калифорнии Катерина Марруфо (Katrina Marrufo) поделилась фотографиями больных ног матери в Twitter. В посте девушка рассказала, что заболевание изменило цвет ног мамы, из-за чего сильно пострадала ее самооценка: женщина отказывалась носить короткие шорты и юбки летом.

«Когда я увидела результаты, я тут же поняла, что должна поделиться ими. Нужно показать, настолько важен этот продукт для людей, которые борются с какими-либо кожными заболеваниями, или просто для тех, кто хочет скрыть любые недостатки», — восторгалась Марруфо. Она добавила, что теперь не может дождаться момента, когда выведет свою маму на прогулку в шортах этим летом.

Пост визажистки собрал 245 тысяч лайков и около тысячи комментариев. Увидев снимки, известная сторонница бодипозитива Джамила Джамил принесла извинения Ким Кардашьян за свои грубые комментарии в адрес ее продукции.

В июне сама Ким Кардашьян продемонстрировала эффект от этого косметического средства на своей бабушке. В появившемся в соцсетях ролике видно, как женщина наносит тональный крем на руку своей бабушки Мэри Джо Кэмпбелл, чтобы закрасить ее ярко выраженные вены. Когда она размазывает его спонжем, вены практически исчезают.

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