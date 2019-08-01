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Ким Кардашьян попалась на фотошопе фотографий и возмутила поклонников

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Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян отретушировала свое лицо и тело на фотографии в Instagram. На это обратили внимание администраторы закрытого аккаунта @fakegirlsfvckya, который разоблачает фотошоп знаменитостей.

В среду, 31 июля, знаменитость опубликовала снимок с прогулки с мужем Канье Уэстом, на котором телезвезда держит супруга за руку. На ней надет черный блестящий кроп-топ с американской проймой и обтягивающие леггинсы со змеиным принтом.

На следующий день в @fakegirlsfvckya появилось видео, сравнивающее оригинальный снимок и выложенную Кардашьян фотографию. Как видно из коллажа, знаменитость затемнила кожу на лице и руках, отретушировала плечи и талию и уменьшила живот.

Фанаты обрушили шквал негативных комментариев на телезвезду. «Ну и зачем тогда все твои пластические операции?» — возмущался один комментатор. «Я не понимаю, зачем она фотошопит даже плечи», — удивлялся другой подписчик. «Это насколько же нужно быть неуверенной в себе, чтобы ретушировать и без того исправленное тело?» — негодовал третий пользователь.

Ким Кардашьян попадается на использовании фотошопа в своих публикациях уже не первый раз. Например, 30 мая она опубликовала снимок с прогулки с мужем Канье Уэстом, на котором телезвезда стоит впереди супруга в обтягивающем комбинезоне из черной атласной ткани. На следующий день аккаунт @fakegirlsfvckya представил доказательство того, что звезда уменьшила овал лица на этом фото.

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