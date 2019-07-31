Супермодель отфотошопила ягодицы и разгневала поклонников

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид отретушировала ягодицы на фотографии в Instagram и разозлила пользователей сети. На это обратили внимание администраторы закрытого аккаунта @fakegirlsfvckya, который разоблачает фотошоп знаменитостей.

Модель опубликовала снимок с фотосессии для рекламы Dior Makeup, на котором она стоит полубоком к камере в черном боди и полосатой шляпе, обхватив ягодицы руками.

Спустя несколько дней в аккаунте @fakegirlsfvckya появился коллаж из этой фотографии и снимка Хадид в бикини, сделанного позже папарацци. На втором фото ягодицы супермодели заметно отличаются.

Пользователей сети возмутило наличие ретуши на фотографиях знаменитости. «Ее попа выглядит отвратительно! Как у 70-летней», — заметил один комментатор. «Да, она фотошопит себя так же, как ее лучшая подруга Кендалл Дженнер», — согласился второй подписчик. «Именно поэтому ей нужно больше есть! Я видел ее недавно в Лос-Анджелесе, и ее ягодицы выглядят печально», — посоветовал третий пользователь.

Это не первый случай, когда администраторы аккаунта @fakegirlsfvckya ловят Беллу Хадид на ретуши фотографий. Так, в июне знаменитость отфотошопила тело и лицо на снимке с показа итальянского модного дома Versace сезона весна-лето 2020.

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