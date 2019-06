Супермодель обвинили в расизме за фото ноги на фоне самолетов

Американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид обвинили в расизме из-за фото с самолетами. Снимок девушка опубликовала в stories своего Instagram-аккаунта.

Пользователей сети возмутило то, что на фото Хадид занесла ногу над самолетами с флагами ОАЭ и Саудовской Аравии на хвостах. Они посчитали этот поступок расистским. Кроме того, они потребовали от таких брендов, как Dior и Calvin Klein, с которыми работает Хадид, отказаться от сотрудничества с моделью.

Фото: @bellahadid

Девушка удалила снимок из своего аккаунта, а также принесла извинения в Twitter и Instagram на английском и арабском языках: «Я публикую это, чтобы прояснить некоторые вещи, которые тяготят мое сердце. Начнем с того, что я не хотела бы, чтобы мои посты использовались для пробуждения ненависти к кому-либо. Я очень люблю мусульманскую и арабскую части моей семьи и переживаю за моих братьев и сестер по всему миру», — написала Хадид.

Также модель отметила, что в ее снимке не было политического смысла, а самолеты на заднем плане она просто не заметила.

В мае новозеландский интернет-магазин Trade Me был вынужден снять с продажи футболки белого цвета с принтом It's okay to be white («Быть белым — это окей (нормально)»).

