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Производителей футболок с лозунгом о нормальности белой расы сочли расистами

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Новозеландский интернет-магазин Trade Me был вынужден снять с продажи футболки белого цвета с принтом It's okay to be white («Быть белым — это окей (нормально)»). Об этом сообщает Daily Mail.

На эту меру торговой площадке пришлось пойти из-за обвинений в расизме. Футболки выпустила компания VJM Publishing с заявлением, что ее цель — троллинг фанатиков, выступающих против белых, и «местных коммунистов». После первых жалоб представители Trade Me заявили, что не поддадутся давлению и продолжат продавать скандальный товар. Однако впоследствии футболки исчезли с сайта.

Представители VJM Publishing считают, что никакого расистского посыла в их идее нет: быть белым так же нормально, как и чернокожим или жителем Юго-Восточной Азии. «Если вы белый, носите эту футболку, чтобы троллить ваших местных коммунистов, а если вы чернокожий — носите, чтобы троллить отсталых белых обывателей. В любом случае это весело!» — предложили в VJM Publishing.

Руководитель отдела безопасности компании Trade Me Джордж Хиотакис (George Hiotakis) объяснил перемену решения руководства интернет-магазина тем, что, хотя компания не нарушила юридических норм, она была вынуждена прислушаться к мнению потребителей. «Мы понимали, что в этой фразе есть некоторая двусмысленность, которую трудно преодолеть», — сказал Хиотакис.

Тем не менее футболки с «двусмысленной» фразой по-прежнему можно купить в интернете на сайте Allgoods.co.nz.

Ранее сообщалось, что онлайн-платформа Redbubble, на которой независимые художники продают одежду с собственными принтами, подверглась критике из-за продажи на ней мини-юбок с именем Аллаха по цене 25-28 фунтов стерлингов (примерно две тысячи рублей). На одной из юбок был принт «хвала Аллаху», а на другой — «без Аллаха я ничто». Клиенты платформы возмутились. «Кто-нибудь это видел? Мини-юбки с именем Аллаха! — написал один из них в Twitter. — Это очень обидно и невероятно глупо с вашей стороны».

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