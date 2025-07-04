Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:12, 3 июля 2025Бывший СССР

Пленный из ВСУ рассказал о мобилизованных мужчинах на костылях

Пленный Олейник: На Украине мобилизуют людей на костылях
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что с ним в учебке находились мобилизованные, которые не могли передвигаться без костылей. Однако командованию ВСУ это не помешало забрать их в свои ряды. Видеозапись с рассказом пленного опубликовало Минобороны России в Telegram-канале.

Мужчина также сообщил, что все солдаты в учебке были насильно мобилизованными. «Все парни были такие же, как я, наловленные представителями ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов, — прим. "Ленты.Ру"). Какая там может быть обстановка?» — делится солдат.

Когда из учебки бойцов забрали в боевое подразделение, их сразу направили в Сумскую область. Олейник вспоминает, что четкой задачи перед ними не стояло. «Задача была, наверное, дойти. На том же месте, куда зашли, просто там и полегли», — рассказал он.

Ранее другой украинский пленный рассказал, что украинские военкомы мобилизуют мужчин с болезнями и травмами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Идея висит в воздухе». Путин почти час обсуждал с Трампом Украину и Ближний Восток. Планируется ли личная встреча?

    Запад потребовал от Киева захоронить наемников ВСУ на территории Украины

    Крупнейшие немецкие концерны потребовали изменить экономическую политику Евросоюза

    ВСУ решили разместить солдат в школах Харьковской области для переброски к приграничью

    США установят пошлины в отношении около 100 стран

    Пленный из ВСУ рассказал о мобилизованных мужчинах на костылях

    Владельца узбекского банка похитили в Париже

    В Раде назвали показатель незрелости украинцев

    Миронов прокомментировал разговор Путина и Трампа

    Ученый назвал идеальную тренировку для мужчин после 40 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости