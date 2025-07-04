Пленный Олейник: На Украине мобилизуют людей на костылях

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что с ним в учебке находились мобилизованные, которые не могли передвигаться без костылей. Однако командованию ВСУ это не помешало забрать их в свои ряды. Видеозапись с рассказом пленного опубликовало Минобороны России в Telegram-канале.

Мужчина также сообщил, что все солдаты в учебке были насильно мобилизованными. «Все парни были такие же, как я, наловленные представителями ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов, — прим. "Ленты.Ру"). Какая там может быть обстановка?» — делится солдат.

Когда из учебки бойцов забрали в боевое подразделение, их сразу направили в Сумскую область. Олейник вспоминает, что четкой задачи перед ними не стояло. «Задача была, наверное, дойти. На том же месте, куда зашли, просто там и полегли», — рассказал он.

Ранее другой украинский пленный рассказал, что украинские военкомы мобилизуют мужчин с болезнями и травмами.