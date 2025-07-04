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21:58, 3 июля 2025Мир

Владельца узбекского банка похитили в Париже

В Париже похитили владельца банка Anorbank Олимова
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Кахрамонжона Олимова, владельца узбекского банка Anorbank, похитили в Париже. В плену злоумышленников он находился почти два дня, пишет Le Monde.

Инцидент произошел еще 23 июня. Отпустили Олимова только 25 июня, после того, как за него заплатили выкуп. По данным газеты, его избивали и угрожали убийством — на теле владельца Anorbank врачи обнаружили многочисленные синяки и ушибы.

«Для него это было не очень приятно, но, по крайней мере, это закончилось», — сказал его личный секретарь.

Anorbank прокомментировал произошедшее в Telegram-канале. Там заявили, что инцидент никак не повлиял на работу банка.

Ранее стало известно, что в Луганской народной республике пройдет суд над мужчиной за похищение и убийство знакомого в 2014 году.

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