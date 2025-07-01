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14:05, 1 июля 2025Силовые структуры

Россиянин похитил знакомого и ответит за это спустя 11 лет

В ЛНР пройдет суд над мужчиной за похищение и убийство знакомого в 2014 году
Варвара Митина (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Луганской народной республике (ЛНР) прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего жителя Белгородской области, который похитил знакомого и расправился с ним в 2014 году. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Мужчина проходит обвиняемым 126 УК РФ («Похищение человека») и105 УК РФ («Убийство»). Его дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в августе 2014 года обвиняемый из-за конфликта решил похитить знакомого, вывез его в безлюдное место и стал угрожать ему оружием. В какой-то момент он выстрелил в мужчину.

Ранее сообщалось, что в Иркутске осудят мужчину за похищение бывшей девушки.

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