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11:37, 1 июля 2025Силовые структуры

Россиянин похитил бывшую девушку из подъезда ее дома

В Иркутске осудят мужчину за похищение бывшей девушки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets/ URA.RU / Globallookpress.com

В Иркутске осудят мужчину за похищение бывшей девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 126 («Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья») УК РФ.

По данным следствия, 19 июня в Иркутске на улице Лермонтова 34-летний мужчина в подъезде напал на свою бывшую сожительницу. Удерживая за одежду, он силой вывел ее на улицу и усадил в ожидавшую машину, за рулем которой был его приятель. В автомобиле злоумышленник проявлял агрессию и угрожал похищенной.

Во время движения пострадавшая смогла открыть дверь и начала привлекать внимание окружающих. Когда машина остановилась, в ситуацию вмешался очевидец и помог женщине. После свидетель вызвал полицию.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что банда россиян похитила человека и изнасиловала ножкой от табурета.

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