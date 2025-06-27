Банда россиян похитила человека и изнасиловала ножкой от табурета

В Екатеринбурге бандиты похитили мужчину и изнасиловали ножкой от табурета

В Екатеринбурге бандиты похитили мужчину и изнасиловали ножкой от табурета. Об этом сообщает Е1.ru.

Им предъявлено обвинение по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 126 («Похищение человека»), 163 («Вымогательство»), 166 («Неправомерное завладение автомобилем») и 138.1 («Незаконный оборот спецсредств для негласного получения информации») УК РФ.

По данным издания, в конце октября прошлого года на улице Культуры банда похитила человека и надругалась над ним. После задержания они рассказали, что придумали долг и потребовали его вернуть. Когда пострадавший отказался, они его похитили и в одном из технических помещений надругались. При этом одни производили съемку, другие держали, а третьи насиловали. После чего в счет погашения долга забрали машину.

Запись произошедшего злоумышленники использовали для шантажа и устрашения других должников. Через некоторое время потерпевший написал заявление, и сотрудники полиции задержали членов преступной группировки. Им грозит до 12 лет колонии.

Ранее сообщалось, что россиянин семь лет насиловал дочь сожительницы и ее подругу.