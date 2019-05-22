Мини-юбки с именем Аллаха вывели из себя мусульман

Онлайн-платформа Redbubble, на которой независимые художники продают одежду с собственными принтами, столкнулась со шквалом критики из-за размещения мини-юбок с именем Аллаха. Об этом сообщает Independent.

В частности, на одной из них была напечатана фраза «хвала Аллаху», а на другой — «без Аллаха я ничто». Юбки продавались на сайте по цене 25-28 фунтов стерлингов (примерно две тысячи рублей).

Посетители платформы заметили противоречивый товар и пришли в ужас. «Кто-нибудь это видел? Мини-юбки с именем Аллаха! Это очень обидно и невероятно глупо с вашей стороны», — негодовал один из них в Twitter, адресуя пост компании Redbubble. «Для чего это, черт возьми, нужно? Это неуместно!» — согласилась еще одна пользовательница соцсети. «Недавно были похожие с фотографиями холокоста… Это шокирующая компания», — рассказала третья.

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В ответ представители Redbubble поблагодарили пользователей за привлечение внимания к неподобающей продукции и пообещали немедленно удалить ее с сайта.

В январе кроссовки модели Air Max американского производителя спортивной одежды Nike оскорбили религиозные чувства мусульман. Активистка по имени Сайка Норин (Saiqa Noreen) обратила внимание, что в логотипе, напечатанном на подошве кроссовок, якобы зашифровано имя Аллаха на арабском языке.

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