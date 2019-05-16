Gucci захотел заработать на религиозной одежде и вывел из себя покупателей

Фанаты обвинили итальянский модный дом Gucci в культурной апроприации за продажу религиозного головного убора в британском люксовом универмаге Nordstrom. Об этом сообщает Independent.

Индийский тюрбан синего цвета, который марка впервые представила на итальянской неделе моды в феврале 2018 года, сейчас доступен в магазине и на сайте Nordstrom по цене 790 долларов (более 50 тысяч рублей).

Пользователи Twitter раскритиковали Gucci за попытку заработать на одежде сикхов (сикхи — этноконфессиональная группа, проживающая в Индии — прим. «Ленты.ру»), которую приверженцы этой религии считают символом благочестия, достоинства и духовности. «Уважаемый Gucci, тюрбан сикхов — это не новомодный аксессуар для белых моделей, а символ веры у практикующих сикхов», — высказался один из них. «Уважайте религиозные чувства, когда думаете, как бы набить карманы», — призвал другой.

К обсуждению подключилось и нью-йоркское сообщество сикхов (Sikh Coalition). В своем твите организация напомнила, что миллионы сикхов считают этот головной убор священным, а те, кто носит его в качестве стильного аксессуара — не могут глубоко прочувствовать его религиозную ценность.

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Другие пользователи также назвали продажу тюрбана неуместной, поскольку в западных странах сикхи часто подвергаются издевательствам и жестокости из-за ношения этого головного убора. «Учитывая дискриминацию, которой регулярно подвергаются сикхи, пожалуйста, подумайте, стоит ли продавит этот продукт», — писали они.

Это не первый раз, когда Gucci сталкивается с претензиями покупателей. В феврале модный дом выпустил новый джемпер и тут же получил обвинение в глумлении над внешностью чернокожих. На сайте бренда появился черный свитер-балаклава с красной окантовкой в виде крупных губ на воротнике и прорезью для рта посередине.

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