Gucci поглумился над внешностью чернокожих и навлек гнев фанатов

Итальянский модный дом Gucci выпустил новый джемпер и разъярил покупателей. Об этом сообщает Metro.

На сайте бренда появился черный свитер-балаклава с красной окантовкой в виде крупных губ на воротнике и прорезью для рта посередине. Когда фотографии вещи появились в соцсетях, тысячи пользователей сделали репосты, обвиняя Gucci в глумлении над чернокожими.

«Ну да, издеваетесь над чернокожими, но делаете это модно?» — язвили одни, используя термин blackface (карикатурное изображение темнокожих — прим. «Ленты.ру).

«Продажа такого свитера совершенно недопустима! Gucci должен немедленно от него избавиться и извиниться перед нашим сообществом [чернокожих]», — требовали другие.

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«Отсутствие оригинальности и креатива у всех этих брендов очень беспокоит. А постоянное использование "травмированных" чернокожих ради наживы — не вписывается ни в какие рамки», — поддержали третьи.

В ответ представители Gucci принесли публичные извинения почувствовавшим себя униженными покупателям и пообещал в срочном порядке остановить производство и продажу свитера.

В ноябре 2018 года Dolce & Gabbana выпустил новый рекламный ролик и тоже получили обвинение в расизме. На видео китайская женщина безуспешно пыталась съесть итальянскую еду китайскими палочками, а голос за кадром оставлял по этому поводу едкие комментарии.

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