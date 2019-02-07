Объявлен самый популярный бренд одежды в мире

Итальянский производитель люксовой одежды Gucci признан самым популярным в мире модным брендом. Об этом сообщает Independent.

Специалисты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, изучили онлайн-покупки шести миллионов пользователей в 12 тысячах интернет-магазинах.

Согласно их квартальному отчету, самым востребованным оказался бренд Gucci, а самыми часто запрашиваемыми в поисковиках продуктами бренда стали классическая сумка на ремне Gucci Soho Disco bag и ремень с логотипом марки.

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Второе место в рейтинге занял его предыдущий лидер — марка дизайнера Вирджила Абло Off-White. Третьей оказалась Balenciaga, четвертой и пятой — Moncler и Fendi соответственно.

В ноябре 2018 года эксперты Lyst объявили логотип американского стритстайл бренда Supreme самым могущественным в мире. На второе место попала фирменная эмблема производителя одежды для спорта Champion, на третье — южнокорейская компания Fila. За ними последовали модные дома Prada, Fendi и Gucci.

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