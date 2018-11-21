Назван модный бренд с самым могущественным логотипом

Логотип американского стритстайл бренда Supreme признали самым могущественным в мире. Об этом сообщает Hypebeast.

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, составили список самых «влиятельных» фирменных символик.

На второе место после Supreme попал логотип производителя одежды для спорта Champion, на третье — южнокорейская компания Fila. За ними последовали модные дома Prada, Fendi и Gucci.

Седьмым в рейтинге оказалась Kappa, восьмым — Versace. Замыкают список Louis Vuitton и Celine.

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В октябре итальянский люксовый бренд Off-White назвали самым популярным брендом одежды. На основе проведенного анализа эксперты заключили, что компания афроамериканского дизайнера Вирджила Абло Off-White стала самой востребованной в мире, обогнав модные дома Gucci, Balenciaga, Prada и Burberry.

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