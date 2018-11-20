Назван самый популярный в мире тренд в одежде

«Папин» стиль в одежде признали самым популярным в мире. Об этом сообщает The Independent.

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, проанализировали поисковые запросы пользователей в интернете и социальных сетях за последние 12 месяцев. Они заключили, что самым востребованным стал «папин» стиль: «уродливые» кроссовки и рубашки, а также свободные кардиганы.

Мода на «отцовские» вещи набрала популярность после того, как в 2017 году модный дом Balenciaga выпустил коллекцию мужской одежды с мешковатыми блейзерами и «вареными» джинсами. The Wall Street Journal оценил комфорт «папиных» вещей, выделив ортопедическую обувь и удобный трикотаж.

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В списке модных тенденций специалисты также отметили стиль 1990-х и 2000-х годов, спортивную одежду люксовых производителей, ковбойский стиль, неоновые цвета и экологически чистые вещи.

В октябре итальянский люксовый бренд Off-White назвали самым популярным брендом одежды. На основе проведенного анализа эксперты заключили, что компания афроамериканского дизайнера Вирджила Абло Off-White стала самой востребованной в мире, обогнав модные дома Gucci, Balenciaga, Prada и Burberry.

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