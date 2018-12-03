Раскрыты главные тренды в одежде 2019 года

Британский ресурс Who What Wear перечислил модные тренды, которые будут особенно популярны в 2019 году.

В список самой востребованной одежды вошли облегающие шорты-велосипедки, топы с американской проймой, платья в цветочек в винтажном стиле, а также яркие вещи с эффектом «варенки».

Среди цветов эксперты моды выделили бледный цвет шалфея, а также неоновые оттенки, которые вернулись в моду в 2018 году.

Самыми модными аксессуарами станут повязки и обручи для волос, сумки с бахромой и вещи из старых коллекций модного дома Celine.

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Ранее в ноябре эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, проанализировали поисковые запросы пользователей в интернете и социальных сетях за последние 12 месяцев. Они заключили, что самым востребованным в 2018 году стал «папин» стиль: «уродливые» кроссовки и рубашки, а также свободные кардиганы.

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