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Раскрыты главные тренды в одежде 2019 года

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Британский ресурс Who What Wear перечислил модные тренды, которые будут особенно популярны в 2019 году.

В список самой востребованной одежды вошли облегающие шорты-велосипедки, топы с американской проймой, платья в цветочек в винтажном стиле, а также яркие вещи с эффектом «варенки».

Среди цветов эксперты моды выделили бледный цвет шалфея, а также неоновые оттенки, которые вернулись в моду в 2018 году.

Самыми модными аксессуарами станут повязки и обручи для волос, сумки с бахромой и вещи из старых коллекций модного дома Celine.

Ранее в ноябре эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, проанализировали поисковые запросы пользователей в интернете и социальных сетях за последние 12 месяцев. Они заключили, что самым востребованным в 2018 году стал «папин» стиль: «уродливые» кроссовки и рубашки, а также свободные кардиганы.

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