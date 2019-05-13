Россиян возмутила модель без передних зубов в рекламе Gucci

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Звездный визажист и телеведущий Сердар Камбаров раскритиковал внешность модели, которая снялась в рекламной кампании итальянского модного дома Gucci. Ее фотографию, а также свои комментарии он опубликовал в Instagram в воскресенье, 12 мая.

«Ладно зубы, но подмыхи на втором фото», — подписал публикацию Камбаров, предварительно рассказав о кампании.

Снимки потрясли подписчиков визажиста, и они высказали свое негодование в комментариях. «Вы еще ее ноги не видели. Трудно назвать ее женщиной», — написала одна из пользователей. «А мне кажется, это мужик в прошлом. А вообще очень мерзко. Естественность естественностью, но какие-то нормы гигиены надо соблюдать», — рассудила другая. «Мерзость, ******* [надоели] уже со своей креативностью, новоделы херовы», — ужаснулась третья. «Фу. Помаду и не хочется. Какая-то антиреклама», — согласилась еще одна пользовательница.

К обсуждению подключилась и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева. «Не куплю эту помаду. От греха подальше», — отметила она.

Ранее в мае креативный директор итальянского модного дома Gucci Алессандро Мишель представил новую линию губной помады Rouge à Lèvres Satin, в рекламе которой снялась беззубая панк-певица Дэни Миллер. На одном рекламном снимке крупным планом запечатлена улыбка Миллер с ярко-красным оттенком Goldie Red на губах. На фото видно, что у певицы нет двух верхних резцов.

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