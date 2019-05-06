Модель без передних зубов стала лицом Gucci

Креативный директор итальянского модного дома Gucci Алессандро Мишель представил новую линию губной помады Rouge à Lèvres Satin, в рекламе которой снялась беззубая панк-певица Дэни Миллер. Кампания появилась в официальном Instagram-аккаунте бренда.

Так, на одном рекламном снимке крупным планом запечатлена улыбка Миллер с ярко-красным оттенком Goldie Red на губах. На фото видно, что у певицы нет двух верхних резцов. «Для дерзких, ярких и прекрасных», — гласит слоган бодипозитивной кампании.

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Gucci посвятил съемку нестандартной внешности и естественной красоте женщин. Всего в линейку вошли 36 оттенков губной помады.

В сентябре 2018 года в Instagram-аккаунте производителя косметики MAC cosmetics появился снимок, где на губах девушки крупным планом демонстрировался новый оттенок карандаша для губ Chestnut. Фотографы компании не стали ретушировать темные волоски над верхней губой модели.

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