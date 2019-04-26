Gucci высмеяли за «клоунские ботинки» за 700 евро

Итальянский модный дом Gucci выпустил «клоунские ботинки» для мужчин и нарвался на критику со стороны покупателей. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о бежевых спортивных сандалиях с красным носом и застежкой-липучкой со стилизованным логотипом бренда. Обувь изготовлена из кожи, неопрена, резины и сетки. Также доступна и ее женская версия — в малиново-золотых цветах.

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Поклонники марки не одобрили дизайн сандалий и высказались об этом в Twitter. Некоторые шутили, что такие ботинки должны принадлежать персонажу-символу ресторана «Макдоналдс» Роналду Макдоналду, и называли их клоунскими. «Страх господень!» — ужаснулись другие. «Возможно, быть небогатым не так уж и плохо», — размышляли другие. «Ботинки за эти деньги должны быть оснащены двойным ракетным турбоускорителем», — язвили также комментаторы в соцсети.

На официальном сайте Gucci сандалии стоят больше 700 евро (около 50 тысяч рублей).

Это не первый раз, когда Gucci удивляет фанатов необычной обувью. В марте итальянский модный дом Gucci выпустил «грязную» обувь, стоимость которой составляет 870 долларов (56 тысяч рублей). Покупателям предложили кроссовки с красно-зелеными фирменными полосками компании, которые намеренно выглядят потертыми и выцветшими от старости.

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