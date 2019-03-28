Бренд начал торговать покрытой настоящей грязью обувью

Бренд-производитель обуви класса премиум Le Chameau запустил сервис под названием Pre Mudde, благодаря которому клиенты смогут заказать резиновые сапоги, покрытые слоем настоящей грязи. Об этом сообщает Metro.

Более того, покупателям предоставляется возможность выбрать для своей пары один из 24 оттенков почвы, специально собранной на территории Великобритании и Ирландии.

По словам главы компании Дэвида Робинсона, в грязных ботинках клиенты смогут почувствовать себя настоящими обитателями деревни.

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Стоимость мужской модели Vierzon Jersey Lined Boot составляет 150 фунтов стерлингов (около 13 тысяч рублей), женской Giverny Jersey Lined Boot — 140 фунтов стерлингов (12 тысяч рублей). При этом дополнительное покрытие сапог грязью осуществляется бесплатно.

В марте итальянский модный дом Gucci выпустил «грязную» обувь, стоимость которой составляет 870 долларов (56 тысяч рублей). Речь идет о кроссовках из коллекции Cruise 2019 с красно-зелеными фирменными полосками компании, которые намеренно выглядят потертыми и выцветшими от старости.

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