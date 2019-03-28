Полиция задержала Джастина Бибера из-за дорогих кроссовок

justinbieber / Instagram

Сотрудник полиции задержал канадского поп-певца Джастина Бибера из-за декоративного элемента на его дизайнерской обуви. О случившемся музыкант рассказал в stories своего Instagram-аккаунта.

Внимание правоохранителя привлек серый пластиковый ярлык на бежевых кроссовках Air Max 90, созданных компанией Nike в коллаборации с итальянским брендом Off-White. Полицейский решил, что дизайнерская деталь — это не что иное, как магнитная бирка из магазина, который якобы ограбил певец.

На ролике в соцсети 25-летний Бибер рассказывает о случившемся и шутит, что глава Off-White дизайнер Вирджил Абло его подставил. В итоге музыканту удалось убедить полицейского, что он не вор, а на его ногах — действительно модные кроссовки.

Стоимость модели Nike Air Max 90 Off-White составляет 600 долларов (около 40 тысяч рублей).

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Вирджил Абло — афроамериканский дизайнер и основатель марки Off-White. Бренд представляет свои коллекции на неделях моды с 2015 года. Шоу Абло вызывают ажиотаж: так, на неделе сезона осень-зима 2018-2019 блогеры устроили беспорядки, толпа желающих попасть в зал без приглашения перегородила улицу, не давая машинам с организаторами подъехать к входу.

В марте прошлого года дизайнера назначили руководителем направления мужской одежды французского модного дома Louis Vuitton.

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