Джастин Бибер начал торговать отельными тапками по 350 рублей

Бренд канадского поп-исполнителя Джастина Бибера Drew House выпустил в продажу дешевые отельные тапки. Об этом сообщает Hypebeast.

Белые махровые тапки с желтым смайлом, у которого вместо улыбки написало слово drew, были доступны на сайте марки по цене в 4,99 доллара (около 350 рублей). В настоящий момент вся партия распродана.

Материалы по теме Переобулись в воздухе Почему людям надоело переплачивать за дорогие кроссовки

Известно, что певец не раз появлялся в общественных местах в тапках с логотипами разных отелей, которые он надевал вместе с дизайнерскими вещами независимо от погоды.

В августе Джастин Бибер пришел на свидание со своей невестой американской топ-моделью Хейли Болдуин в брюках с расстегнутой ширинкой.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!