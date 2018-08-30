Невеста Джастина Бибера пришла к священнику с надписью «Россия» на груди

Невеста Джастина Бибера американская топ-модель Хейли Болдуин навестила священника и его семью в Лос-Анджелесе в свитшоте с принтом «Россия». Об этом сообщает The Siver Times.

21-летняя Болдуин надела спортивный костюм российского дизайнера Гоши Рубчинского, который он выпустил в январе 2018 года в коллаборации с adidas и представил на показе в Екатеринбурге. На груди черного топа модели под логотипом adidas напечатана кириллическая надпись бирюзового цвета.

Публикация от Spletnik (@spletnik_ru) 28 Авг 2018 в 6:39 PDT

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Гоша Рубчинский начал карьеру как стилист, сотрудничал с дизайнерами Дмитрием Логиновым и Константином Гайдаем. Собственную марку мужской одежды запустил в 2008 году. Стиль модельера тяготеет к постсоветской молодежной культуре; в частности, он активно использует образы, характерные для так называемых гопников (спортивные костюмы, заправленные в брюки майки и тому подобное). Сотрудничал с брендами Burberry, adidas и другими.

В апреле Рубчинский назвал причины закрытия своего именного бренда. По словам дизайнера, сезонные коллекции выпускаться больше не будут и компания Comme des Garçons, с которой он сотрудничает, поддержала Рубчинского в этом решении.

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