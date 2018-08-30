Джастин Бибер пришел на свидание с расстегнутой ширинкой

Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер пришел на свидание со своей невестой американской топ-моделью Хейли Болдуин в брюках с расстегнутой ширинкой. Об этом сообщает Elle.

Для вечерней встречи пара выбрала церковь. Помимо расстегнутых темно-серых брюк музыкант надел голубую рубашку с белым конопляным принтом, бейсболку и черные кеды марки Vans. На его спутнице была полосатая толстовка оверсайз, высокие белые ботинки и массивные серьги.

Публикация от MARIE'S MY QUEEN 👑 (@hotlinehailey) 30 Авг 2018 в 1:48 PDT

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Ранее в августе невеста Джастина Бибера Хейли Болдуин навестила священника и его семью в Лос-Анджелесе в свитшоте с принтом «Россия». 21-летняя Болдуин надела спортивный костюм российского дизайнера Гоши Рубчинского, который он выпустил в январе 2018 года в коллаборации с adidas и представил на показе в Екатеринбурге. На груди черного топа модели под логотипом adidas напечатана кириллическая надпись бирюзового цвета.

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