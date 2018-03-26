Афроамериканского дизайнера-бунтаря взяли работать в Louis Vuitton

Афроамериканский дизайнер Вирджил Абло, глава бренда Off-White, назначен руководителем направления мужской одежды французского модного дома Louis Vuitton. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 26 марта.

По словам CEO компании Майкла Берка (Michael Burke), он хотел пригласить Абло на эту должность еще со времени их совместной работы в итальянском доме Fendi: «Я очень взволнован и рад тому, что его врожденная креативность и бунтарская склонность к ниспровержению основ сделали его таким популярным — не только в мире моды, но в сфере современной массовой культуры в целом. Его восприятие роскоши и мастерства сыграют важную роль в будущем мужской линии Louis Vuitton», — сказал Берк.

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«Для меня большая честь занять должность художественного директора мужской коллекции Louis Vuitton, — сказал Абло. — Наследие и художественное единство этого дома для меня — ключевые источники вдохновения, и я буду обращаться к ним, проводя от них параллели в будущее».

Вирджил Абло — американский дизайнер, художник, архитектор и инженер, уроженец Рокфорда (штат Иллинойс). Учился в Университете Висконсина в Мэдисоне и получил диплом архитектора в Технологическом институте Иллинойса. Сотрудничал с домом Fendi и другими марками. Бренд Off-White Абло основал в 2012 году, с 2015 года марка представляет свои коллекции на Неделе моды в Париже. Показы Off-White вызывают ажиотаж: так, на Неделе сезона осень-зима 2018-2019 блогеры устроили беспорядки, толпа желающих попасть в зал без приглашения перегородила улицу, не давая машинам с организаторами подъехать к входу.

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