Блогеры устроили потасовку на показе в Париже

Блогеры устроили беспорядки рядом с местом проведения показа Off-White в Париже, сообщает New York Post.

Толпа желающих попасть в зал без приглашения перегородила улицу, не давая машинам с организаторами подъехать к входу. Одну из прорывавшихся на показ девушек сбили с ног и чуть не затоптали. Прорвавшиеся в зал ходили по подиуму, задерживая начало показа.

На показе Вирджил Абло, креативный директор Off-White, продемонстрировал коллекцию сезона осень-зима 2018-2019, одежду в духе street-style: пышные юбки-пачки в сочетании с кедами, одежду oversize сумки с ремнями из кожи металлик.

Материалы по теме Сельский шик Эти дикие наряды выглядят колхозно, но они стоят целое состояние

В январе жители Екатеринбурга возмутились тем, что попасть на показ Гоши Рубчинского в их городе оказалось невозможным. По информации журналистов, еще за неделю до показа «уральская элита» пыталась получить приглашения на показ, однако записаться можно было только на прямую трансляцию в холле. «Туда приходит пресса, байеры, представители индустрии. Это особенность недель моды, показов. Это касается не только показа Гоши Рубчинского», — объяснила пиар-менеджер Анна Форсман невозможность «обычным людям» попасть на шоу.

Издание выяснило, что среди гостей на показе были архитекторы, представители СМИ, организаторы мероприятия и друзья Рубчинского. «Это показ не для Екатеринбурга, не для России, а для марки Gosha Rubchinskiy, которая продается далеко за пределами нашей страны», — отметила шеф-редактор сайта L’Officiel Анастасия Полетаева, которая также была в списке гостей.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!



