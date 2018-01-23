Пыльные ботинки оказались дороже таких же чистых в несколько раз

Американская компания Timberland объединилась с брендом Off-White для создания лимитированной серии ботинок. Об этом во вторник, 23 января, сообщает HypeBeast.

Ботинки выглядят, как фирменная классическая обувь верблюжьего цвета, но сверху покрыты белым напылением. Их стоимость составляет 789 долларов. Стандартные ботинки Timberland стоят 190 долларов.

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Timberland — американский производитель верхней одежды и обуви. Фирма основана в 1952 году, а ее штаб-квартира располагается в Стретхэме американского штата Нью-Гэмпшир.

Марка Off-White в декабре 2017-го была названа одним из самых популярных брендов прошлого года. Всего в списке оказалось десять компаний. Среди них — Vetements, Supreme, Gucci и Balenciaga.

Off-White — молодой бренд мужской и женской одежды, созданный Вирджилом Абло (Virgil Abloh), стилистом рэпера Канье Уэста. Основные материалы бренда — деним, хлопок и мягкий трикотаж.

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