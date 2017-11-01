Стилист Канье Уэста бесплатно раздаст дизайнерскую одежду желающим

Вирджил Абло, дизайнер рэпера Канье Уэста и основатель марки одежды Off-White, бесплатно раздаст поклонникам своего бренда тематическую одежду в честь Хеллоуина. Об этом в среду, 1 октября, сообщает HypeBae.

В сотрудничестве с художником Камилом Аббасом он создал лимитированную коллекцию оранжевых под цвет тыквы свитшотов с черными надписями Boo на спине и рисунками приведений на груди. Дизайнерскую вещь можно получить в одном из магазинов Нью-Йорка.

ME AND @virgilabloh MADE CREWNECKS FOR HALLOWEEN. THEY ARE FREE JUST SAY "TRICK OR TREAT" ILL BE AT @em___pty___gallery 6:30 TODAY SEE YA THERE 🎃🎃🎃 A post shared by * (@kamilxabbas) on Oct 31, 2017 at 3:05pm PDT

Любой желающий может произнести на входе секретную фразу «trick or treat» («кошелек или жизнь») и стать обладателем свитшота.

Ранее сообщалось, что Абло получил премию «Достижения в области обуви» (FNAA) за созданные им кроссовки Virgil Abloh x Air Jordan 1. Они были названы лучшей спортивной обувью 2017 года.

Off-White — молодой бренд мужской и женской одежды, созданный Вирджилом Абло (Virgil Abloh), стилистом рэпера Канье Уэста. Основные материалы бренда — деним, хлопок и мягкий трикотаж.